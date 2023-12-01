Обморок - не помеха. Как раньше занимались хоккеем на открытом воздухе
Всероссийский день хоккея отмечается 1 декабря, праздник был учрежден в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка. Сейчас в стране насчитывается порядка 800 катков, тогда как 10 лет назад их было не более 150.
В течение последних 16 лет по всей стране появлялись как крупные ледовые дворцы для профессиональных занятий хоккеем, так и обычные катки. Многотысячные арены в Москве, Омске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и в других городах для многих мальчишек являются местом, куда они стремятся попасть с самого начала карьеры. В отличие от младшего поколения старшее играло в хоккей преимущественно на улице. В советское время очень сильно был развит дворовый хоккей, где дети осваивали азы игры при порой экстремальных погодных условиях.
"Когда мы в высшей лиге играли за "Динамо-2", там была такая команда - "Мотор" из Заволжья. Вот там на улице было около 30 градусов мороза, и мы играли на открытом воздухе, - рассказал ТАСС об опыте игры на открытых площадках трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России Алексей Терещенко. - Ребята тогда снимали визоры, играли по три пятерки, одна сидела и грелась в раздевалке. Наверное, это был самый экзотический опыт игры в мое время, если брать взрослую карьеру".
"К счастью, тогда были уже современные дворцы, но, конечно, хотелось, чтобы матчи на открытом воздухе продолжали проводиться. Это вызывает дополнительные эмоции, и я периодически выхожу с ребенком покататься в Можайске на коробке, потому что это возвращает в детство. Потрясающее впечатление, восприятие, и хотелось бы, чтобы в нашей лиге проходили матчи на открытом воздухе с участием определенных команд и в определенных городах", - добавил он.
Играли, пока мать не загонит домой
В отсутствие многих других развлечений пребывание на катке для детей становилось основным, рассказал ТАСС заслуженный тренер России Владимир Крикунов. Он вспомнил, что в хоккей успел поиграть и на деревянной коробке в Чебаркуле, где в свое время выступал легендарный Валерий Харламов.
"На открытом воздухе много играли, - сказал он. - Я начинал в Кирово-Чепецке на улице, приходил в 10 утра, а уходил в 10 вечера после того, как милиция начинала гонять нас, маленьких детей, за массовые катания. А так по 12 часов в день катались. Пару раз оказывался в голодном обмороке, поел, вроде энергия появилась какая-то и дальше поехали гонять. Поэтому и катались так хорошо".
Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе московского "Динамо" Андрей Скопинцев рассказал, что в детстве очень много играл в хоккей на открытом воздухе. "Помню, играли еще и в Сокольниках, когда дворец был закрытым, но очень холодным. Играли в Нижнем Новгороде на месте арены имени Коноваленко - там тоже был открытый каток, - сказал он. - В детстве на первенстве Московской области мы тоже играли на открытом катке - это было хорошо".
Скопинцев отметил, что в его время у детей в плане занятия спортом были немного другие ценности. "У нас было другое детство. Мы все время после тренировок шли на открытую коробку, которая была видна у меня из окна, - сказал Скопинцев. - Мужчина приходил и все время заливал каток, и мы быстро туда бежали. То есть наше детство - летом играли в футбол, а зимой на открытой коробке. Сейчас времена поменялись, а мы тогда брали клюшки, валенки и шли на каток, и пока мать не загонит, ты все время с мячом или шайбой. Сейчас больше закрытых катков, а у нас такой один на весь город, остальное добирали на открытых катках".
Олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Михаил Григоренко поделился впечатлениями от игр на открытом воздухе.
"На открытом катке мы раньше играли в хоккей с мячом перед плей-офф. А так, всегда приятно играть в такую холодную, солнечную погоду", - сказал он ТАСС.