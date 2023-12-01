Обморок - не помеха. Как раньше занимались хоккеем на открытом воздухе

В течение последних 16 лет по всей стране появлялись как крупные ледовые дворцы для профессиональных занятий хоккеем, так и обычные катки. Многотысячные арены в Москве, Омске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и в других городах для многих мальчишек являются местом, куда они стремятся попасть с самого начала карьеры. В отличие от младшего поколения старшее играло в хоккей преимущественно на улице. В советское время очень сильно был развит дворовый хоккей, где дети осваивали азы игры при порой экстремальных погодных условиях.

"Когда мы в высшей лиге играли за "Динамо-2", там была такая команда - "Мотор" из Заволжья. Вот там на улице было около 30 градусов мороза, и мы играли на открытом воздухе, - рассказал ТАСС об опыте игры на открытых площадках трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России Алексей Терещенко . - Ребята тогда снимали визоры, играли по три пятерки, одна сидела и грелась в раздевалке. Наверное, это был самый экзотический опыт игры в мое время, если брать взрослую карьеру". "К счастью, тогда были уже современные дворцы, но, конечно, хотелось, чтобы матчи на открытом воздухе продолжали проводиться. Это вызывает дополнительные эмоции, и я периодически выхожу с ребенком покататься в Можайске на коробке, потому что это возвращает в детство. Потрясающее впечатление, восприятие, и хотелось бы, чтобы в нашей лиге проходили матчи на открытом воздухе с участием определенных команд и в определенных городах", - добавил он.

Играли, пока мать не загонит домой

"На открытом воздухе много играли, - сказал он. - Я начинал в Кирово-Чепецке на улице, приходил в 10 утра, а уходил в 10 вечера после того, как милиция начинала гонять нас, маленьких детей, за массовые катания. А так по 12 часов в день катались. Пару раз оказывался в голодном обмороке, поел, вроде энергия появилась какая-то и дальше поехали гонять. Поэтому и катались так хорошо". Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе московского "Динамо" Андрей Скопинцев рассказал, что в детстве очень много играл в хоккей на открытом воздухе. "Помню, играли еще и в Сокольниках, когда дворец был закрытым, но очень холодным. Играли в Нижнем Новгороде на месте арены имени Коноваленко - там тоже был открытый каток, - сказал он. - В детстве на первенстве Московской области мы тоже играли на открытом катке - это было хорошо".

Скопинцев отметил, что в его время у детей в плане занятия спортом были немного другие ценности. "У нас было другое детство. Мы все время после тренировок шли на открытую коробку, которая была видна у меня из окна, - сказал Скопинцев. - Мужчина приходил и все время заливал каток, и мы быстро туда бежали. То есть наше детство - летом играли в футбол, а зимой на открытой коробке. Сейчас времена поменялись, а мы тогда брали клюшки, валенки и шли на каток, и пока мать не загонит, ты все время с мячом или шайбой. Сейчас больше закрытых катков, а у нас такой один на весь город, остальное добирали на открытых катках".