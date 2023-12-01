В России появится исламская сборная по хоккею с мячом

В РФ создадут исламскую сборную по хоккею с мячом (русскому хоккею). Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

«Исламская сборная по русскому хоккею будет создана по инициативе Федерации хоккея с мячом России и Международной ассамблеи исламского бизнеса (МАИБ)», – говорится в сообщении.

«Создание исламской команды станет одним из важнейших шагов как в вопросе укрепления межконфессиональных связей, так и в деле развития нашего национального вида спорта», – отмечается в материале.

В пресс-службе напомнили, что в ноябре 2022 года в рамках соглашения о сотрудничестве ФХМР с Русской православной церковью (РПЦ) была создана сборная команда патриархии по русскому хоккею.