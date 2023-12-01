Никита Кучеров признан первой звездой месяца в НХЛ

В 14 матчах за ноябрь российский форвард набрал 28 (9+19) очков, что стало лучшим показателем за месяц. Только в двух играх Кучеров не отличился результативными действиями. Сейчас 30 летний россиянин лидирует в гонке бомбардиров сезона с 39 (15+24) очками в активе.