Никита Кучеров признан первой звездой месяца в НХЛ

Российский нападающий «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Никита Кучеров признан первой звездой месяца в НХЛ
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В 14 матчах за ноябрь российский форвард набрал 28 (9+19) очков, что стало лучшим показателем за месяц. Только в двух играх Кучеров не отличился результативными действиями. Сейчас 30 летний россиянин лидирует в гонке бомбардиров сезона с 39 (15+24) очками в активе.

Второй звездой месяца выбран канадский защитник «Колорадо» Кэйл Макар, на счету которого 25 (4+21) результативных баллов в 14 встречах.

Третьей звездой признан Куинн Хьюз из «Ванкувера», в активе защитника — 22 (5+17) очка в 15 играх.

Лучшим новичком стал форвард Коннор Бедард из «Чикаго». Первый номер драфта 2023 обошел в голосовании российского форварда «Коламбуса» Дмитрия Воронкова.