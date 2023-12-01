Никита Кучеров признан первой звездой месяца в НХЛ

Российский нападающий «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В 14 матчах за ноябрь российский форвард набрал 28 (9+19) очков, что стало лучшим показателем за месяц. Только в двух играх Кучеров не отличился результативными действиями. Сейчас 30 летний россиянин лидирует в гонке бомбардиров сезона с 39 (15+24) очками в активе.
Второй звездой месяца выбран канадский защитник «Колорадо» Кэйл Макар, на счету которого 25 (4+21) результативных баллов в 14 встречах.
Третьей звездой признан Куинн Хьюз из «Ванкувера», в активе защитника — 22 (5+17) очка в 15 играх.
Лучшим новичком стал форвард Коннор Бедард из «Чикаго». Первый номер драфта 2023 обошел в голосовании российского форварда «Коламбуса» Дмитрия Воронкова.