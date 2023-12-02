Россиянин Чинахов спровоцировал потасовку в матче НХЛ

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов стал зачинщиком потасовки во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». В одном из игровых эпизодов Чинахов ударил клюшкой по ногам форварда «Сенаторз» Тима Штюцле.

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За того тут же пытались вступиться Трэвис Хамоник и Эрик Бреннстрем, но в стычку тут же вмешались еще два российских игрока «Блю Джекетс» — Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко.