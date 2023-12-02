Россиянин Чинахов спровоцировал потасовку в матче НХЛ, за него заступились Воронков и Марченко
Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов стал зачинщиком потасовки во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». В одном из игровых эпизодов Чинахов ударил клюшкой по ногам форварда «Сенаторз» Тима Штюцле.
За того тут же пытались вступиться Трэвис Хамоник и Эрик Бреннстрем, но в стычку тут же вмешались еще два российских игрока «Блю Джекетс» — Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко.
В итоге Воронков повалил оппонента на лед, а затем в борьбе лишился шлема. Чинахов за эпизод заработал 2 штрафных минуты. Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу «Коламбуса». Воронков отметился голом, который стал для него 5 м в текущем сезоне.