"Лада" обыграла "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Также Кугрышев реализовал решающий буллит. За "Сибирь" шайбы забросили Владимир Бутузов и Тимур Ахияров. В турнирной таблице Восточной конференции "Лада" занимает третье место, набрав 48 очков. "Сибирь" располагается на восьмой строчке, имея в активе 41 балл.

На первом месте идет магнитогорский "Металлург", который набрал 54 очка. Второе место занимает омский "Авангард", отставая от "Металлурга" на три очка. В следующем матче "Лада" сыграет на своей площадке с нижегородским "Торпедо". Встреча состоится 5 декабря. Стартовое вбрасывание запланировано на 18.00 по московскому времени. "Сибирь" в Новосибирске примет минское "Динамо". Команды выйдут на лед 5 декабря. Стартовое вбрасывание арбитр встречи проведет в 15.30 по московскому времени.