Самолет с хоккеистами ЦСКА совершил экстренную посадку

Самолет с хоккейной командой ЦСКА из-за непогоды в аэропорту Челябинска совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу клуба.

В пресс-службе пояснили, что команда летела в Челябинск на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Трактора».

«В Челябинск добираемся с приключениями», — заметили в ЦСКА.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время команда ждет разрешения на вылет.