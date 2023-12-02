Самолет с хоккеистами ЦСКА совершил экстренную посадку

ЦСКА: самолет с армейцами из-за непогоды совершил экстренную посадку
Самолет с хоккейной командой ЦСКА из-за непогоды в аэропорту Челябинска совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу клуба.
В пресс-службе пояснили, что команда летела в Челябинск на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Трактора».
«В Челябинск добираемся с приключениями», — заметили в ЦСКА.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время команда ждет разрешения на вылет.
Напомним, что матч против «Трактора» запланирован на воскресенье, на 15:00 мск.
Рамблер: главные новости