ЦСКА: самолет с армейцами из-за непогоды совершил экстренную посадку

Самолет с хоккейной командой ЦСКА из-за непогоды в аэропорту Челябинска совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Самолет с хоккеистами ЦСКА совершил экстренную посадку
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что команда летела в Челябинск на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Трактора».

«В Челябинск добираемся с приключениями», — заметили в ЦСКА.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время команда ждет разрешения на вылет.

Напомним, что матч против «Трактора» запланирован на воскресенье, на 15:00 мск.

3
Главное о спорте
Больше новостей
Рамблер: главные новости