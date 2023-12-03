Российский хоккеист вошел в топ-5 худших игроков сезона НХЛ

Российский защитник "Тампы-Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачев после матча с "Даллас Старз" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) попал в число худших игроков сезона по показателю полезности.

Встреча прошла на стадионе "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и завершилась со счетом 8:1 в пользу "Старз". Сергачев получил показатель полезности -3 при двух блокированных бросках и игровом времени 21:56 (4:21 – в большинстве). После этого он с показателем -16 вошел в топ-5 худших хоккеистов сезона НХЛ по показателю полезности.

Худшую полезность в текущем сезоне показывают хоккеисты "Сан-Хосе Шаркс": чешский форвард Филип Задина (-19) и канадский защитник Марио Ферраро (-18). Далее идет немецкий нападающий "Чикаго Блэкхоукс" Лукас Райхел (-17). Следом расположились Михаил Сергачев и американский форвард "Сиэтл Кракен" Мэтти Бенирс (-16).