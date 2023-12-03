«Трактор» победил ЦСКА в домашнем матче КХЛ

Челябинский «Трактор» одержал победу над московским ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). В составе победителей отличился Максим Шабанов, Сергей Телегин и Владимир Ткачев. У гостей шайбу забросил Кирилл Долженков.

«Трактор» с 44 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, ЦСКА (42) идет шестым на Западе.