«Трактор» победил ЦСКА в домашнем матче КХЛ
Челябинский «Трактор» одержал победу над московским ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). В составе победителей отличился Максим Шабанов, Сергей Телегин и Владимир Ткачев. У гостей шайбу забросил Кирилл Долженков.
«Трактор» с 44 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, ЦСКА (42) идет шестым на Западе.
В следующем матче «Трактор» примет нижнекамский «Нефтехимик», ЦСКА отправится в гости к магнитогорскому «Металлургу». Обе встречи состоятся 5 декабря.