Хет‑трик и пас Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Сан‑Хосе»

«Нью Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Сан Хосе Шаркс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча в Нью Йорке завершилась со счетом 6:5 (3:2, 1:1, 2:2). В составе хозяев хет трик оформил Артемий Панарин, который также записал себе в актив результативную передачу. Еще по разу отличились Мика Зибанежад, Уильям Куилли и Кей Андре Миллер.

У гостей шайбы забросили Энтони Дюклер, Райан Карпентер, Джейкоб Макдональд, Фабиан Зеттерлунд и Александр Барабанов.

Панарин был признан первой звездой матча.

«Рейнджерс» набрали 37 очков и вышли на первое место в таблице Восточной конференции, «Сан Хосе» (14) идет последним на Западе.

В другом матче дня «Бостон» дома обыграл «Коламбус» — 3:1. Хет трик на счету Брэда Маршана, у гостей отличился Бун Дженнер.

«Бостон» (37) идет вторым на Востоке, «Коламбус» (20) занимает 15 е место в этой же конференции.

НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 6:5 (3:2, 1:1, 2:2)

Голы: Панарин, 8:44 (бол.), 12:55, 44:41. Зибанежад, 16:42. Куилли, 36:03. Миллер, 53:04. — Дюклер, 3:50. Карпентер, 12:21. Макдональд, 29:16 (бол.). Зеттерлунд, 54:38. Барабанов, 55:50.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)