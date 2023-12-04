Панарина признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

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В матче регулярного чемпионата против "Сан-Хосе" (6:5) Панарин оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Российский нападающий набрал очки в десятой домашней игре со старта сезона подряд, став лишь третьим подобным хоккеистом в истории "Рейнджерс" и сравнявшись по этому показателю с канадцем Уэйном Гретцки. Лидером является канадец Майк Роджерс (15).

Первой звездой дня признали канадского нападающего "Бостона" Брэда Маршана. В домашней игре против "Коламбуса" (3:1) он оформил хет-трик.