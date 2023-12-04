Экс-бобслеист Зубков стал президентом клуба по хоккею с мячом

«Богатый опыт Александра Юрьевича как в спортивной, так и в административной работе поможет в решении многих вопросов: от спортивной подготовки основной команды до популяризации хоккея с мячом и спорта в целом в Иркутской области. Уверены, что наш союз будет плодотворным», – отметил директор «Байкал-Энергии» Игорь Бондаренко.