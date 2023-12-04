В КХЛ рассказали о готовности проводить хоккейные матчи на футбольных стадионах
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов в интервью «Матч ТВ» заявил, что сейчас рассматриваются варианты проведения хоккейных матчей на футбольных аренах, но всё зависит от возможностей последних.
Ранее глава пресс службы московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Зеленов не исключил проведение хоккейного матча на домашнем стадионе «красно белых» «Открытие Банк Арена».
В декабре 2018 года матч петербургского СКА с московским ЦСКА на футбольном стадионе «Газпром Арена» посетили 67 770 зрителей. Эта игра стала самой посещаемой в истории европейского клубного хоккея. Кроме того, матч попал в десятку самых посещаемых игр в мире.
— Посещаемость может резко скакнуть, если КХЛ будет регулярно проводить хоккейные матчи на футбольных стадионах, как делают в НХЛ. Реально ли это поставить на поток?
— На поток — точно нельзя. Мы сейчас рассматриваем такие варианты — и совсем не против таких матчей. Нижний Новгород в этом году хотел попробовать. Ходили разговоры о «Спартаке». Но всё зависит от самих футбольных стадионов. Хоккейные матчи там можно проводить, когда на футбольном поле меняют газон.
— Почему же тогда такие игры несколько лет подряд проходили на «Газпром Арене» в Санкт Петербурге?
— Потому что там выдвижное поле, а футбольный газон можно в любое время задвинуть. Если такой технологии нет, то проведение хоккейного матча за один день может полностью испортить газон. И если там футбольная команда готовится к возобновлению сезона РПЛ, то для нее это может стать целой проблемой.
Так что мы прорабатываем разные нюансы. Если появится что то интересное, то постараемся это реализовать. Но тут, в первую очередь, должны быть заинтересованы сам регион и принимающая команда. Готовы ли они менять газон после хоккея? Это вопрос, — сказал Морозов «Матч ТВ».