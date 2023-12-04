В КХЛ рассказали о готовности проводить хоккейные матчи на футбольных стадионах

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов в интервью «Матч ТВ» заявил, что сейчас рассматриваются варианты проведения хоккейных матчей на футбольных аренах, но всё зависит от возможностей последних.

© КХЛ

Ранее глава пресс службы московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Зеленов не исключил проведение хоккейного матча на домашнем стадионе «красно белых» «Открытие Банк Арена».

В декабре 2018 года матч петербургского СКА с московским ЦСКА на футбольном стадионе «Газпром Арена» посетили 67 770 зрителей. Эта игра стала самой посещаемой в истории европейского клубного хоккея. Кроме того, матч попал в десятку самых посещаемых игр в мире.

— Посещаемость может резко скакнуть, если КХЛ будет регулярно проводить хоккейные матчи на футбольных стадионах, как делают в НХЛ. Реально ли это поставить на поток?

— На поток — точно нельзя. Мы сейчас рассматриваем такие варианты — и совсем не против таких матчей. Нижний Новгород в этом году хотел попробовать. Ходили разговоры о «Спартаке». Но всё зависит от самих футбольных стадионов. Хоккейные матчи там можно проводить, когда на футбольном поле меняют газон.

— Почему же тогда такие игры несколько лет подряд проходили на «Газпром Арене» в Санкт Петербурге?

— Потому что там выдвижное поле, а футбольный газон можно в любое время задвинуть. Если такой технологии нет, то проведение хоккейного матча за один день может полностью испортить газон. И если там футбольная команда готовится к возобновлению сезона РПЛ, то для нее это может стать целой проблемой.