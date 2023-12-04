Музей хоккея в "Парке легенд" закроют

Музей хоккея, который расположен в Парке легенд, будет закрыт с

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1 февраля 2024 года в связи с решением собственника здания. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Музей будет закрыт с 1 февраля 2024 года, - сказал собеседник агентства. - По поводу переезда на ВДНХ ничего сказать пока не можем. Но собственнику музей не нужен".

В начале июля 2018 года стало известно, что одна из компаний группы "Интер РАО" приобрела "ВТБ Ледовый дворец". В августе того же года в пресс-службе ЦСКА сообщили ТАСС, что арена будет переименована в "ЦСКА-Арену". В собственности "Интер РАО" также находится Музей хоккея. В феврале 2021 года президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил о том, что ведется организация музея отечественного спорта на ВДНХ, где будет немало хоккейных экспонатов.