«Авангард» дома обыграл «Амур» и продлил победную серию в КХЛ
Омский «Авангард» одержал волевую победу над хабаровским «Амуром» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). На шайбу Ивана Мищенко хозяева ответили точными бросками Рида Буше и Владимира Ткачева.
«Авангард» продлил победную серию до трех матчей и с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Амур» (37) идет девятым.
Омичи в следующем матче 5 декабря примут казахстанский «Барыс», «Амур» на следующий день сыграет в гостях с владивостокским «Адмиралом».