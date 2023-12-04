«Авангард» дома обыграл «Амур» и продлил победную серию в КХЛ

Омский «Авангард» одержал волевую победу над хабаровским «Амуром» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). На шайбу Ивана Мищенко хозяева ответили точными бросками Рида Буше и Владимира Ткачева.

«Авангард» продлил победную серию до трех матчей и с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Амур» (37) идет девятым.