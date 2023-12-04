Международная федерация хоккея обязала использовать защиту для шеи на всех соревнованиях

"Защита от рваных ран шеи теперь является обязательной для взрослых в дополнение к категориям U20 и U18, для которых защита от рваных ран шеи уже была введена в действие согласно официальной книге правил IIHF. Точная дата вступления этого мандата в силу для старших категорий будет определяться ситуацией с поставками. IIHF продолжает поддерживать тесный контакт со своими поставщиками, чтобы гарантировать, что они смогут удовлетворить текущий высокий спрос. До официального вступления правила в силу IIHF продолжает настоятельно рекомендовать всем игрокам, участвующим в соревнованиях IIHF, носить средства защиты от разрывов шеи", - говорится в заявлении.