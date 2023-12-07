Кучеров сравнялся с Буре по количеству мультиочковых игр в карьере

В эти минуты, в Тампе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Питтсбург Пингвинз».

© Чемпионат.com

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, этот матч стал уже 216-м в карьере россиянина, в котором ему удалось набрать более одного очка. По этому показателю Кучеров вышел на 130-е место в истории НХЛ, обойдя Кена Ходжа (215) и сравнявшись с Леоном Драйзайтлем, Павлом Буре, Уилфом Пэйментом, Брэдом Парком и Ларри Робинсоном.

Напомним, также в этой игре российский нападающий побил рекорд «Тампы», отдав голевую передачу в 11-м матче подряд.