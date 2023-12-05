Василевский признан второй звездой дня в НХЛ

Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошли шесть матчей, по итогам которых лига определила тройку лучших хоккеистов игрового дня.

Первой звездой дня признан канадский голкипер «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа, сделавший 42 сейва во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (2:1). Второй звездой стал российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, «засушивший» «Даллас Старз» (4:0) и отразивший 25 бросков. Звание третьей звезды удостоился Коннор Ингрэм из «Аризоны», так и не позволивший Александру Овечкину и его партнёрам по «Вашингтон Кэпиталз» распечатать свои ворота (6:0), сделав 26 сейвов.