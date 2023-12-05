Кучеров поднялся на 12‑е место по очкам в истории НХЛ среди россиян

Кучеров поднялся на 12‑е место по набранным очкам в истории НХЛ среди россиян
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поднялся на 12 е место в истории НХЛ по набранным очкам среди российских игроков.
В прошедшей игре против «Далласа» (4:0) Кучеров заработал 2 (1+1) балла результативности. С 771 (292+479) очком за карьеру он догнал экс защитника «Далласа» Сергея Зубова (152+619) и теперь делит с ним 12 ю позицию.
Строчкой выше в списке лучших российских бомбардиров располагается Павел Буре (779). Топ 10 замыкает Алексей Яшин (781), далее располагаются Сергей Гончар (811), Вячеслав Козлов (853) и Илья Ковальчук (876).
Лидером российского рейтинга бомбардиров в истории НХЛ является Александр Овечкин (1499). В прошедшем матче с «Аризоной» (0:6) он не сумел заработать очков и первым из россиян преодолеть отметку в 1500 очков в НХЛ.