Кучеров поднялся на 12‑е место по очкам в истории НХЛ среди россиян

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поднялся на 12 е место в истории НХЛ по набранным очкам среди российских игроков.

В прошедшей игре против «Далласа» (4:0) Кучеров заработал 2 (1+1) балла результативности. С 771 (292+479) очком за карьеру он догнал экс защитника «Далласа» Сергея Зубова (152+619) и теперь делит с ним 12 ю позицию.