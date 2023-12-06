Стало известно, кто заменит заболевшего Мичкова на Матче звезд КХЛ

Нападающий СКА Владимир Алистров заменит заболевшего пневмонией Матвея Мичкова на Фонбет неделе звезд хоккея 2023, сообщает официальный сайт лиги.

Стало известно, кто заменит заболевшего Мичкова на Матче звезд КХЛ
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Во вторник пресс служба сочинцев сообщила, что Мичков не примет участия в Матче звезд КХЛ из за болезни. 18 летний хоккеист должен был впервые в карьере принять участие Фонбет неделе звезд хоккея.

Алистров является лучшим бомбардиром СКА в нынешнем сезоне, набрав 30 (12+18) очков в 37 матчах регулярного чемпионата.

14 й Матч звезд КХЛ пройдет 9–10 декабря 2023 года на «СКА Арене» в Санкт Петербурге.