СКА прервал 11-матчевую победную серию, проиграв в гостях «Автомобилисту» по буллитам

В Екатеринбурге закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал СКА. Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

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На 19-й минуте второго периода Захар Бардаков с передач Борны Рендулича и Михаила Пашнина отыграл одну шайбу СКА.

На шестой минуте третьей двадцатиминутки Сергей Толчинский с передачи Артёма Сергеева восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Анатолия Голышева.