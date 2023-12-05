«Спартак» обыграл «Динамо» в фантастическом столичном дерби с 15 заброшенными шайбами

На четвёртой минуте второго периода Егор Петухов с передачи Кирилла Готовца сделал счёт 4:2. На девятой минуте периода Егор Римашевский с передачи Артёма Ильенко забросил пятую шайбу в ворота «Спартака». На 11-й минуте периода Даниэль Усманов с передач Александра Пашина и Егора Филина сделал счёт 3:5. Спустя 25 секунд Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла вновь довёл преимущество «Динамо» до трёх шайб. Через 19 секунд Павел Порядин с передач Дмитрия Вишневского и Александра Бурмистрова забросил четвёртую шайбу в ворота бело-голубых. На последней минуте периода Максим Цыплаков с передач Егора Зайцева и Андрея Локтионова сократил отставание «Спартака» до минимума.