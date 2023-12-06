Названа зарплата хоккеиста Ковальчука в "Спартаке"
Стала известна зарплата нападающего Ильи Ковальчука, подписавшего контракт до конца сезона с московским "Спартаком".
Хоккеист будет выступать за команду под номером 71, под которым играл за "красно-белых" до отъезда за океан.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", заработная плата Ковальчука в "Спартаке" составит 15 миллионов рублей. Столько же он сможет получить в виде бонусов при выполнении определенных условий.
Ковальчук не играл с сезона 2020/21, когда он завоевал свой третий Кубок Гагарина с омским "Авангардом". Еще два были выиграны в составе СКА.