Названа зарплата хоккеиста Ковальчука в "Спартаке"

Стала известна зарплата нападающего Ильи Ковальчука, подписавшего контракт до конца сезона с московским "Спартаком".

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Хоккеист будет выступать за команду под номером 71, под которым играл за "красно-белых" до отъезда за океан.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", заработная плата Ковальчука в "Спартаке" составит 15 миллионов рублей. Столько же он сможет получить в виде бонусов при выполнении определенных условий.