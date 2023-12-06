Немировски покинул пост главного тренера «Сибири»

Как стало известно «Чемпионату», Дэвид Немировски отправлен в отставку с поста главного тренера «Сибири». На место исполняющего обязанности главного тренера новосибирского клуба может быть назначен Сергей Кривокрасов.

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«Да, Дэвид Немировски покинул «Сибирь» по инициативе клуба», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Витязя» Александр Завьялов может войти в тренерский штаб «Сибири» и приступить к работе с защитниками.