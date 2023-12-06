После начала СВО российские хоккеисты НХЛ получили дополнительную охрану

«После 24 февраля на две-три недели мы многим нашим клиентам-россиянам при поддержке клубов и НХЛ предоставили дополнительную охрану. Когда ребята были на выезде, их дома патрулировали полицейские машины. Был такой небольшой отрезок, но дальше больше, чем несколько фанатов с выкриками, все пошло дальше… Американцы — такие люди, которые быстро все забывают», — сказал Мильштейн. Газета.Ru