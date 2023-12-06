Мильштейн: 24 февраля НХЛ была одной из немногих лиг, кто защитила россиян, а не гнобила

«В НХЛ от 50 до 65 российских игроков. Почему столько русских? НХЛ — сборная солянка лучших игроков мира. Нет национальностей, нет паспорта, здесь все равны.



24 февраля НХЛ была одной из немногих лиг, которая защитила россиян, а не гнобила их и не выкинула», — заявил Мильштейн в интервью YouTube-каналу Вити Кравченко.