Форвард СКА Бардаков выбыл на две недели из‑за травмы

Как стало известно «Матч ТВ», нападающий СКА Захар Бардаков выбыл на две недели из за повреждения челюсти, полученного в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

Во вторник СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» в гостевом матче «регулярки» — 2:3 (Б), Бардаков отметился заброшенной шайбой. На 43 й минуте матча защитник екатеринбуржцев Сергей Зборовский в борьбе на своем пятачке ударил клюшкой в лицо Бардакова, повредив ему челюсть. За это игрок «Автомобилиста» получил две минуты штрафа.

По информации «Матч ТВ», Бардаков будет лечиться минимум две недели, после чего продолжит выступления в маске, полностью закрывающей лицо.

В текущем розыгрыше «регулярки» 22 летний Бардаков набрал 6 очков (4 шайбы + 2 передачи) в 27 матчах при 58 минутах штрафа.