Названа причина отказа НХЛ и UFC от отстранения россиян

Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал, что Национальная хоккейная лига и Абсолютный бойцовский чемпионат обладают финансовой независимостью от государства. Об этом пишет «Лента.ру».

В связи с этим, руководство организаций отказалось отстранить от игр российских спортсменов, пояснил функционер.

«Когда на первом месте стоит чистый бизнес, получается, что спорт вне политики. Но когда у тебя идут государственные деньги — естественно, тогда кто-то кому-то навязывает мнение», — отметил Мильштейн.

По его данным, власти США пытались надавить на НХЛ, но в организации «просто послали всех к чертям, как они всегда делают».

В частности, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заметил, что парни играют за конкретные команды, а не за страну, уточнил хоккейный агент.