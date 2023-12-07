Кучеров установил новый рекорд "Тампы-Бэй" по голевым передачам
Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей в 11-м матче подряд и установил новый рекорд "Тампы-Бэй".
Минувшей ночью "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречалась с "Питтсбургом".
В первом периоде хозяева открыли счет при игре в большинстве. Отличился Энтони Чирелли, ассистировал которому Никита Кучеров. Россиянин отметился голевой передачей в 11-м матче подряд. Это новый клубный рекорд "молний". Ранее по 10 матчей с результативными пасами были на счету Брэда Ричардса и Мартена Сан-Луи.
Во втором периоде Кучеров напомнил, что является еще и хорошим снайпером. Его бросок на 29-й минуте встречи голкипер "пингвинов" отразить не сумел.
Таннер Жанно незадолго до второго перерыва отправил третью шайбу в ворота гостей. Все, что смог в оставшееся время матча "Питтсбург", - отыграть одну шайбу усилиями Джейка Гюнцеля.
После этого матча Кучеров продолжает возглавлять список лучших бомбардиров сезона. На его счету 44 очка - 17 шайб, 27 голевых передач.