Кучеров установил новый рекорд «Тампы-Бэй» по голевым передачам

Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей в 11-м матче подряд и установил новый рекорд "Тампы-Бэй".

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Минувшей ночью "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречалась с "Питтсбургом".

В первом периоде хозяева открыли счет при игре в большинстве. Отличился Энтони Чирелли, ассистировал которому Никита Кучеров. Россиянин отметился голевой передачей в 11-м матче подряд. Это новый клубный рекорд "молний". Ранее по 10 матчей с результативными пасами были на счету Брэда Ричардса и Мартена Сан-Луи.

Во втором периоде Кучеров напомнил, что является еще и хорошим снайпером. Его бросок на 29-й минуте встречи голкипер "пингвинов" отразить не сумел.

Таннер Жанно незадолго до второго перерыва отправил третью шайбу в ворота гостей. Все, что смог в оставшееся время матча "Питтсбург", - отыграть одну шайбу усилиями Джейка Гюнцеля.