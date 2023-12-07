Россиянина признали третьей звездой дня в НХЛ

Российский форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

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В ночь на 7 декабря по московскому времени «Тампа» обыграла «Питтсбург Пингвинз» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Кучеров записал на свой счет гол и результативную передачу. 30-летний нападающий установил новый рекорд «Тампы» по продолжительности ассистентской серии, проведя 11-ю игру с результативными пасами подряд.

Кучеров возглавляет гонку лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ. На его счету 17 заброшенных шайб и 27 результативных передач в 26 играх.

Второй звездой дня признан канадский форвард «Флориды Пантерз» Эван Родригес, в его активе две шайбы и две передачи в победной игре против «Даллас Старз» (5:4).