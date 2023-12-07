Дэн Мильштейн: «Хотел бы, чтобы американцы побольше ездили в Россию. У многих представление о стране до сих пор: медведь, балалайка, водка»
Дэн Мильштейн хочет, чтобы американцы больше ездили в Россию.
– Я хотел бы, чтобы американцы побольше ездили в Россию, посмотрели. Потому что у многих представление о России до сих пор: медведь, балалайка, водка. То есть люди не понимают.
Если ты будешь смотреть CNN по телевизору, который смотреть нельзя. Информационный канал.
– Почему нельзя смотреть?
– Потому что какая-то определенная пропаганда есть. Fox говорит плохо о демократах, CNN – о республиканцах. Стандартная тема. Тот, кто выиграл информационную войну, тот выиграл бой. Нужно просто трезво на все смотреть и принимать правильные решения, – считает хоккейный агент Дэн Мильштейн.
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