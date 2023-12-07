«Адмирал» взял реванш у «Амура»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл пятый в сезоне матч дальневосточного дерби между «Адмиралом» и «Амуром». Победу в матче c минимальным счётом одержали владивостокцы — 1:0.

Очень долгое время команды не могли открыть счёт в матче. В середине третьего периода, на 48-й минуте, шайба побывала в воротах «Адмирала». Однако тренерский штаб владивостокцев решил взять запрос, и после видеопросмотра арбитры матча отменили гол из-за помехи вратарю. Через несколько минут «Адмирал» получил право на игру в большинстве и реализовал его. Победный гол забил Дмитрий Завгородний с передачи Джованни Фьоре.