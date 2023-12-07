«Сибирь» уверенно обыграла «Барыс» в первом матче после отставки Немировски

Новосибирская «Сибирь» переиграла «Барыс» на своем льду (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Для «Сибири» матч был первым после тренерской перестановки — ранее на этой неделе пост главного тренера покинул Дэвид Немировски, исполняющим обязанности был назначен Сергей Кривокрасов.