«Сибирь» уверенно обыграла «Барыс» в первом матче после отставки Немировски
Новосибирская «Сибирь» переиграла «Барыс» на своем льду (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Авторами шайб у новосибирцев стали Тэйлор Бэк, Владимир Бутузов, Николай Прохоркин, Артем Михеев и Энди Андреофф, единственный гол «Барыса» на счету Энтони Камары.
Для «Сибири» матч был первым после тренерской перестановки — ранее на этой неделе пост главного тренера покинул Дэвид Немировски, исполняющим обязанности был назначен Сергей Кривокрасов.
«Сибирь» прервала четырехматчевую серию поражений и с 43 очками занимает 8 е место в Восточной конференции. «Барыс» (31 очко) замыкает таблицу на Востоке.
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