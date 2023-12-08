Хоккеист "Вашингтона" Овечкин набрал 1500 очков в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин набрал 1500-е очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Это произошло во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Даллас Старз", который проходит в Вашингтоне в эти минуты. На 50-й минуте игры Овечкин вместе с Энтони Мантой выступили в роли ассистентов для Дилана Строума, записав на свой счет по баллу.

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Эта результативная передача стала для Овечкина 1500-м очком в НХЛ. Матч "Вашингтона" и "Далласа" продолжается, счет 4:3 в пользу "столичных". Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

В текущем сезоне капитан "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении семи последних игр.