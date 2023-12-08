«Бостон» проиграл «Баффало» в домашнем матче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал на своей площадке «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

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В составе победителей голами отметились Джон-Джейсон Петерка, Тейдж Томпсон и Виктор Олофссон. У «Бостона» отличился Брэд Маршан.

«Бостон» набрал 37 очков и делит первое место с «Нью-Йорк Рейнджерс» в таблице Восточной конференции. «Баффало» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы Востока с 24 очками.