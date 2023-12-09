Звездный уик-энд КХЛ стартует в субботу на новой "СКА-Арене"

Фонбет - Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря. Это будет первое крупное спортивное мероприятие, которое примет построенная в 2023 году "СКА-Арена".

Звездный уик-энд КХЛ стартует в субботу на новой "СКА-Арене"
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Соревнование лучших хоккеистов лиги состоится в Санкт-Петербурге во второй раз, впервые Матч звезд прошел в городе 5 февраля 2011 года в Ледовом дворце, тогда встретились команды Западной и Восточной конференции. Это был первый матч, прошедший в формате встречи команд Запада и Востока, ранее друг против друга играли команды, составленные из россиян и легионеров КХЛ. В Санкт-Петербурге команда Запада была названа именем нападающего СКА Алексея Яшина, а Востока - именем форварда "Авангарда" Яромира Ягра. Сборная Восточной конференции после мастер-шоу одержала победу в матче со счетом 18:16.

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Спустя 12 лет встреча лучших игроков пройдет на новой, более вместительной арене. "СКА-Арена" способна вместить на хоккейных матчах 21,5 тыс. человек, тогда как Ледовый дворец - 12,3 тыс. Новая арена должна была быть построена к маю 2023 года, чтобы принять матчи чемпионата мира, однако после решения Международной федерации хоккея перенести турнир в Финляндию и Латвию строительство самого большого хоккейного дворца в Европе было решено не форсировать. Только 26 ноября там состоялся тестовый матч с участием студенческих команд, прорабатывается вопрос переезда на арену СКА, а с мая там начнется формироваться список концертных мероприятий.

Матчи звезд КХЛ проходят с 2009 года. Первая игра состоялась в Москве на Красной площади, столица также принимала Матчи звезд на "ЦСКА-Арене" в 2016 году и на "ВТБ-Арене" в 2020-м. Помимо Санкт-Петербурга, дважды противостояние лучших игроков лиги принимал Челябинск (2013, 2022). Игры также проходили в Сочи (2015) и Уфе (2017), за рубежом - в Минске (2010), Риге (2012), Братиславе (2014) и Астане (2018).

Дивизион Чернышева пока без титула

Матч звезд в шестой раз пройдет в формате противостояния сборных дивизионов, который признан более удачным. Игра Запада против Востока со временем показалась лиге не такой интересной, так как обилие заброшенных шайб слабо влияло на интригу встреч. С 2017 года в рамках звездного уик-энда проводится мини-турнир между командами дивизионов, который вместе с мастер-шоу венчает Неделю звезд хоккея, вмещающую также в себя Матч звезд Женской хоккейной лиги и Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). По итогам этого кубка определяются четыре хоккеиста из клубов МХЛ, которые принимают участие в поединках лучших игроков КХЛ.

До 2020 года турнир проходил в один день, а с 2022 года он чередуется с конкурсами в рамках мастер-шоу в течение двух дней. В двух последних соревнованиях, в 2020 и 2022 годах, побеждали хоккеисты дивизиона Боброва. Дважды выигрывала Матч звезд команда дивизиона Чернышева (2017, 2019), в 2018 году - команда дивизиона Тарасова. Ни разу победу не праздновал дивизион Харламова.

"Мы изучали опыт НХЛ и видели, как это интересно, и как это привлекает не только зрителей на трибунах, но и телевидение, цифровые платформы. Поэтому я считаю, что выбор правильный", - высказал свое мнение о формате первый президент КХЛ, глава совета директоров СКА Александр Медведев.

В состав каждой команды, за исключением дивизиона Чернышева, вошли два вратаря, три защитника и шесть нападающих, ими руководят два тренера. Как и раньше, состав определялся по итогам голосования болельщиков, журналистов, аккредитованных на нынешний сезон, и лигой. Болельщики выбрали в каждом дивизионе вратаря, защитника и двух нападающих, 12 хоккеистов были выбраны СМИ, КХЛ выбрала еще по три игрока в команду каждого дивизиона.

Футболисты вместо комментаторов

На Западе в сборной Боброва выступят вратари Никита Серебряков (СКА) и Михаил Бердин ("Сочи"), защитники Богдан Конюшков ("Торпедо"), Александр Никишин (СКА) и Джереми Рой ("Витязь"), нападающие Василий Атанасов ("Торпедо"), Николай Голдобин, Павел Порядин (оба - "Спартак") и Максим Летунов ("Торпедо"), Владимир Алистров (СКА) и Матвей Поляков ("СКА-1946"). Летунов заменил одноклубника Голдобина и Порядина Ивана Морозова, который был изначально выбран на Матч звезд с учетом яркой результативной игры спартаковской тройки в сезоне, но выбыл из-за травмы до конца календарного года. Алистров же заменил заболевшего Матвея Мичкова из "Сочи".

В команде дивизиона Тарасова выступят вратари Алексей Колосов (минское "Динамо") и Джереми Смит ("Куньлунь Ред Стар"), защитники Никита Нестеров (ЦСКА), Бреннан Менелл (московское "Динамо") и Мартин Гернат ("Локомотив"), нападающие Никита Гусев (московское "Динамо"), Виталий Пинчук (минское "Динамо"), Ярослав Лихачев, Максим Шалунов (оба - "Локомотив"), Никита Коростелев ("Северсталь") и Владимир Михалев ("Сибирские снайперы"). Шалунов заменил изначально выбранного нападающего "Северстали" Данила Аймурзина, также выбывшего из-за травмы.

В сборной дивизиона Харламова сыграют вратари Владислав Подъяпольский ("Лада") и Евгений Аликин ("Автомобилист"), защитники Егор Яковлев ("Металлург"), Лукаш Клок ("Нефтехимик") и Дмитрий Юдин ("Ак Барс"), нападающие Александр Радулов ("Ак Барс"), Семен Дер-Аргучинцев ("Трактор"), Никита Гребенкин ("Металлург"), Трой Джозефс ("Лада"), Максим Шабанов ("Трактор") и Сергей Колесников ("Толпар"). Дер-Аргучинцев заменил в команде выбывшего из-за травмы казанца Дмитрия Яшкина.

В команде дивизиона Чернышева сыграют вратари Александр Самонов ("Салават Юлаев") и Антон Красоткин ("Сибирь"), защитники Евгений Лисовец ("Адмирал"), Кэмерон Ли ("Амур"), Давид Скленичка ("Барыс") и Дамир Шарипзянов ("Авангард"), нападающие Владимир Ткачев ("Авангард"), Даниил Гутик ("Адмирал"), Николай Прохоркин ("Сибирь"), Райли Барбер ("Ак Барс") и Игорь Чернышев, выступающий в МХЛ за московское "Динамо". В этом дивизионе только пять нападающих, поскольку Буше из-за травмы заменил его одноклубник по "Авангарду" Шарипзянов.

При обилии дебютантов Матча звезд стоит отметить, что самыми опытными участниками этих соревнований являются Радулов (восемь раз), Гусев (пять), а также Ткачев и Нестеров (по три). По сравнению с прошлым годами помощниками главных тренеров клубов КХЛ, которые будут руководить командами дивизионов, станут не комментаторы, а известные в прошлом футболисты. Алексею Жамнову ("Спартак") в дивизионе Боброва поможет двукратный чемпион СССР Александр Мостовой, Алексею Кудашову (московское "Динамо") - бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Роман Широков. В команде дивизиона Харламова Андрею Разину ("Металлург") поможет имеющий аналогичные, как и Широков, титулы в сборной России и "Зените" Андрей Аршавин, а Михаилу Кравецу ("Авангард") в дивизионе Чернышева - чемпион России и бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев.

Зрителей и игроков в течение двух дней ждут шесть конкурсов. В субботу пройдут конкурсы на силу и точность броска, а также конкурс капитанов в лице Гусева, Ткачева, Голдобина и Радулова. Каждый капитан должен выполнить шесть заданий, затраченное время на их выполнение будет служить дополнительным параметром определения победителя в случае равенства набранных очков. В воскресенье пройдут конкурсы на скорость, эффектный буллит и "надежная защита", в рамках которого по три полевых игрока каждой команды бросают по два раза каждому вратарю за исключением своего.

Хоккей, Данил Аймурзин, Богдан Конюшков, Василий Атанасов, Владимир Алистров, Кэмерон Ли, Матвей Мичков, Виталий Пинчук, Давид Скленичка, Максим Летунов, Даниил Гутик, Максим Шабанов, Ярослав Лихачев, Джереми Смит, Лукаш Клок, Дамир Шарипзянов, Никита Коростелев, Алексей Колосов, Мартин Гернат, Александр Самонов, Евгений Аликин, Владислав Подъяпольский, Алексей Жамнов, Александр Мостовой, Николай Голдобин, Александр Никишин, Павел Порядин, Михаил Бердин, Дмитрий Яшкин, Иван Морозов, Максим Шалунов, Никита Серебряков, Егор Яковлев, Алексей Яшин, Роман Широков, Дмитрий Сычев, Владимир Михалев, Николай Прохоркин, Андрей Аршавин, Антон Красоткин, Евгений Лисовец, Сергей Колесников, Игорь Чернышев, Дмитрий Юдин, Алексей Кудашов, Андрей Разин, Александр Радулов, Владимир Ткачев, Никита Нестеров, Никита Гусев, Александр Медведев, СБОРНАЯ РОССИИ, ХК Ак Барс, ХК Трактор, Торпедо, СКА, ХК Северсталь, Салават Юлаев, Металлург, Фонбет, Динамо, ХК Авангард, ХК Амур, УЕФА, Зенит, Спартак