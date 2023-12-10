Хоккеист "Тампы" Кучеров забросил победную шайбу в матче с "Сиэтлом"

"Тампа" со счетом 4:3 после овертайма обыграла "Сиэтл" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кучерова признали первой звездой матча. На его счету теперь 47 очков (19 заброшенных шайб + 28 результативных передач) в 28 играх. Российский нападающий сохрнаил лидерство в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ, а также вышел на первое место в гонке снайперов.