Хоккеист "Тампы" Кучеров забросил победную шайбу в матче с "Сиэтлом"

"Тампа" со счетом 4:3 после овертайма обыграла "Сиэтл" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Энтони Сирелли (10-я минута), Никита Кучеров (20, 64), Николас Пол (48). Кучеров также отметился результативной передачей. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 26 бросков из 29. У проигравших отличились Оливер Бьоркстранд (30), Джейми Олексяк (33), Джаред Макканн (41). Перед третьим периодом тренерский штаб "Сиэтла" принял решение о замене вратаря: вместо немца Филиппа Грубауэра на льду появился американский голкипер Джоуи Даккор.
Кучерова признали первой звездой матча. На его счету теперь 47 очков (19 заброшенных шайб + 28 результативных передач) в 28 играх. Российский нападающий сохрнаил лидерство в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ, а также вышел на первое место в гонке снайперов.