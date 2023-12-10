Хоккеист забросил буллит банкой красной икры вместо шайбы
Необычный буллит реализовал канадец с российским паспортом Кэмерон Ли на Матче звезд КХЛ. Видео опубликовано в Telegram-канале хабаровского клуба.
«Кэм Ли и его шикарный буллит банкой икры!» - гласит подпись к ролику.
Под российские национальные распевы и аплодисменты трибун форвард «Амура» подвел банку с деликатесом к воротам и точно поразил цель, не оставив шанса голкиперу. Спортивная пресса уже окрестила данный буллит с икрой «дальневосточным стилем».
Второй день 14 го Матча звезд КХЛ проходит 10 декабря на «СКА Арене» в Санкт Петербурге.
Шоу сопровождается необычными конкурсами и трюками в исполнении известных спортсменов. Так, форвард «Авангарда» Владимир Ткачев и футболист Дмитрий Сычев при исполнении «эффектного буллита» передавали друг другу шайбу и мяч. Сычев забросил шайбу, а затем головой в падении отправил в ворота и мяч.