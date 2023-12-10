Хоккеист забросил буллит банкой красной икры вместо шайбы

Необычный буллит реализовал канадец с российским паспортом Кэмерон Ли на Матче звезд КХЛ. Видео опубликовано в Telegram-канале хабаровского клуба.

«Кэм Ли и его шикарный буллит банкой икры!» - гласит подпись к ролику.

Под российские национальные распевы и аплодисменты трибун форвард «Амура» подвел банку с деликатесом к воротам и точно поразил цель, не оставив шанса голкиперу. Спортивная пресса уже окрестила данный буллит с икрой «дальневосточным стилем».

Второй день 14 го Матча звезд КХЛ проходит 10 декабря на «СКА Арене» в Санкт Петербурге.