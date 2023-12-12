Форвард «Детройта» дисквалифицирован на 6 матчей за атаку россиянина

Нападающий «Детройта» Дэвид Перрон получил от НХЛ шестиматчевую дисквалификацию за атаку российского защитника «Оттавы» Артема Зуба.
По ходу матча регулярного чемпионата НХЛ между командами (1:5) капитан «Детройта» Дилан Ларкин упал на лед, Зуб находился рядом с эпизодом. Перрон, пытаясь заступиться за партнера по команде, ударил клюшкой в голову Зуба, когда россиянин поднялся на ноги. Игрок «Детройта» был удален до конца игры, а затем вызван на дополнительные слушания.
В понедельник Департамент безопасности игроков НХЛ утвердил дополнительную дисквалификацию Перрона.
Перрон, выступающий за «Детройт» с нашивкой помощника капитана, в этом сезоне провел 26 матчей и набрал 13 (7+6) очков, а также отметился 33 штрафными минутами.