Форвард «Детройта» дисквалифицирован на 6 матчей за атаку россиянина

По ходу матча регулярного чемпионата НХЛ между командами (1:5) капитан «Детройта» Дилан Ларкин упал на лед, Зуб находился рядом с эпизодом. Перрон, пытаясь заступиться за партнера по команде, ударил клюшкой в голову Зуба, когда россиянин поднялся на ноги. Игрок «Детройта» был удален до конца игры, а затем вызван на дополнительные слушания.