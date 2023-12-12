Форвард «Детройта» Перрон дисквалифицирован на шесть матчей за атаку россиянина Зуба

Нападающий «Детройта» Дэвид Перрон получил от НХЛ шестиматчевую дисквалификацию за атаку российского защитника «Оттавы» Артема Зуба.

Форвард «Детройта» дисквалифицирован на 6 матчей за атаку россиянина
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По ходу матча регулярного чемпионата НХЛ между командами (1:5) капитан «Детройта» Дилан Ларкин упал на лед, Зуб находился рядом с эпизодом. Перрон, пытаясь заступиться за партнера по команде, ударил клюшкой в голову Зуба, когда россиянин поднялся на ноги. Игрок «Детройта» был удален до конца игры, а затем вызван на дополнительные слушания.

В понедельник Департамент безопасности игроков НХЛ утвердил дополнительную дисквалификацию Перрона.

Перрон, выступающий за «Детройт» с нашивкой помощника капитана, в этом сезоне провел 26 матчей и набрал 13 (7+6) очков, а также отметился 33 штрафными минутами.