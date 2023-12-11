Сборная Казахстана представила состав на Кубок Первого канала

Пресс-служба сборной Казахстана представила состав на Кубок Первого канала. В состав вошли вошли 28 хоккеистов — 25 полевых и 3 вратаря.

Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков («Номад»), Никита Бояркин, Андрей Шутов (оба – «Барыс»);

Таким образом, одни из лидеров Роман Старченко, Евгений Рымарев и Аркадий Шестаков не сыграют за сборную Казахстана.