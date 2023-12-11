У экс‑тренера сборной США по хоккею обнаружили онкологическое заболевание
Врачи диагностировали у бывшего главного тренера сборной США по хоккею Тони Гранато онкологическое заболевание — неходжкинскую лимфому.
— Недавно у меня обнаружили неходжкинскую лимфому, на этой неделе я начну лечение. Мне хотелось бы обратиться к каждому индивидуально, но я считаю, что это лучший способ поделиться новостями. Моя семья, вера и друзья будут силой, которая поможет мне во время лечения. Я ценю всю любовь и поддержку, которые уже получил, — написал 59 летний специалист в социальной сети.
Он также заявил, что в связи с болезнью временно прервет работу в качестве аналитика на NBC Sports и NHL Network.
Гранато выступал в НХЛ за «Нью Йорк Рейнджерс», «Лос Анджелес Кингз», «Сан Хосе Шаркс», в 773 матчах набрал 492 очка (248 шайб и 244 передачи). После завершения карьеры игрока работал главным тренером в «Колорадо Эвеланш», помощником — в «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз». Гранато возглавлял сборную США на Олимпиаде 2018, где команда заняла седьмое место. В 2021 году тренер был введен в Зал хоккейной славы США.