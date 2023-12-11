У экс‑тренера сборной США по хоккею обнаружили онкологическое заболевание

— Недавно у меня обнаружили неходжкинскую лимфому, на этой неделе я начну лечение. Мне хотелось бы обратиться к каждому индивидуально, но я считаю, что это лучший способ поделиться новостями. Моя семья, вера и друзья будут силой, которая поможет мне во время лечения. Я ценю всю любовь и поддержку, которые уже получил, — написал 59 летний специалист в социальной сети.