Два ассиста Ничушкина помогли «Колорадо» одержать победу над «Калгари»

Отметим, что за 08.40 до конца третьего периода хозяева уступали 3:5, после чего забросили три безответные шайбы и довели матч до победы. В двух из трёх голов «Эвеланш» в концовке результативными передачами отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Шайбы у хозяев забрасывали Томаш Татар, Кейл Макар, Бен Майерс, Росс Колтон, Микко Рантанен и Натан Маккиннон. В составе «Калгари» голы на счету Назема Кадри, Эндрю Манджапане, Блейка Коулмана, Коннора Зари и Егора Шаранговича.