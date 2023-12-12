Джон Таварес повторил редкое достижение Могильного 19-летней давности

«Нью Йорк Айлендерс» в овертайме обыграли «Торонто» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличились Брок Нельсон, Кэйси Сизикас, Кайл Палмьери, решающая шайба на 46 й секунде овертайма на счету Бо Хорвата. У «Мэйпл Лифс» забили Остно Мэттьюс, Джон Таварес и Морган Райли. - Матч ТВ

33-летний Таварес также отметился результативной передачей, благодаря которой заработал 1 000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Первые девять сезонов в НХЛ канадец выступал за «Айлендерс» (с 2009 по 2018 год). Таварес неоднократно участвовал в Матчах всех звезд НХЛ, а в 2013 году претендовал на получение «Харт трофи» - приза самому ценному игроку регулярного чемпионата. В составе национальной сборной нападающий стал победителем Олимпийских игр в Сочи и Кубка мира 2016 года. - ТАСС