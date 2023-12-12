Роман Ротенберг: «Всю жизнь мечтал, что когда-то возглавлю сборную России. Это огромная честь для меня. Благодарю ФХР за доверие»
Роман Ротенберг сообщил, что всю жизнь мечтал возглавить сборную России.
Сборная «России 25» под руководством Ротенберга сыграет на Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге.
– Насколько важно и ценно для вас быть главным тренером сборной России?
– Это огромная честь для меня. Я работал в качестве менеджера и десять лет провел в сборной.
Я всю жизнь мечтал, что когда-то возглавлю сборную. Хочу поблагодарить федерацию за доверие, для меня это очень ценно, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.
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Роман Ротенберг: «Всю жизнь мечтал, что когда-то возглавлю сборную России. Это огромная честь для меня. Благодарю ФХР за доверие»
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