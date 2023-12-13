Панарин еще на один шаг приблизился к рекорду «Рейнджерс» 40-летней давности

В ночь с 12 на 13 декабря мск в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гардене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 7:3 одержали гости.

В составе хозяев результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин, для которого это набранное очко стало 700-м за карьеру в НХЛ.

32-летний форвард также продлил до 12 встреч серию с набранными очками в домашних матчах со старта сезона, ещё на один шаг приблизившись к рекорду «Рейнджерс» 42-летней давности.