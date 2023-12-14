«Монреаль» вышел в лидеры НХЛ по голам среди защитников

В эти минуты в Монреале, на арене «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

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В составе хозяев заброшенными шайбами отметились защитники Дэвид Савар и Джейден Страбл.

Таким образом, уже 23 шайбы «Канадиенс» в этом сезоне заброшены защитниками — столько же, сколько у «Колорадо Эвеланш». Оба клуба лидируют в НХЛ по этому показателю.