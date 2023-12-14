Хоккеист "Сан-Хосе" Охотюк назвал три любимых города в Америке

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе Шаркс" Никита Охотюк в интервью Sport24 назвал три города в Америке, которые понравились ему больше всего.
"Мне нравится Сан-Хосе из-за классного климата, плюс город небольшой, все близко, нет больших пробок. Но сейчас мне и Нью-Йорк нравится. Это уникальный город, ходишь по нему и ощущаешь силу Нью-Йорка — столько здесь возможностей. Третий город — пусть будет Майами. Во Флориде тоже тепло", - заявил хоккеист.
23-летнего Охотюка обменяли в "Сан-Хосе" из "Нью-Джерси Дэвилз" в феврале 2023 года. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провел 19 матчей, в которых отличился шестью результативными передачами. Всего за карьеру в НХЛ защитник провел 34 игры, забросил две шайбы и отдал семь ассистов с показателем полезности -8.