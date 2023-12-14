Хоккеист "Сан-Хосе" Охотюк назвал три любимых города в Америке

"Мне нравится Сан-Хосе из-за классного климата, плюс город небольшой, все близко, нет больших пробок. Но сейчас мне и Нью-Йорк нравится. Это уникальный город, ходишь по нему и ощущаешь силу Нью-Йорка — столько здесь возможностей. Третий город — пусть будет Майами. Во Флориде тоже тепло", - заявил хоккеист.