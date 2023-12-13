Ротенберг назвал капитана сборной России на Кубок Первого канала

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в своём телеграм-канале назвал имя капитана национальной команды и его помощников.

© Чемпионат.com

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Никишин сыграл 39 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 20 результативных передач, набрав в общей сложности 30 очков.

Напомним, Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря 2023 года.