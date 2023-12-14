Сборная "Россия 25" переиграла Звезд ВХЛ на старте Кубка Первого канала

Сборная "Россия 25" на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге переиграла команду Звезд ВХЛ со счетом 5:2.

Декабрь в Санкт-Петербурге смело можно объявить месяцем хоккея. Совсем недавно на новой арене прошел Матч звезд КХЛ, как ему на смену пришел международный турнир Кубок Первого канала.

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Конечно, звездный уик-энд все же трудно назвать чем-то больше чем шоу, учитывая тот факт, что в этих матчах не было полноценной борьбы, которую так любят истинные любители хоккея. А традиционный международный турнир сборных - уже другое, настоящее. И пусть из-за санкций против российского спорта к нам не приехали чехи, шведы и финны. Международный статус у Кубка Первого канала все же есть благодаря командам Беларуси и Казахстана, а вместо отказавшейся сборной Китая на льду столь любимого болельщиками Ледового, выступила команда звезд Всероссийской хоккейной лиги, усиленная рядом игроков из КХЛ.

В стартовом матче в четверг белорусы легко и уверенно разобрались с командой Казахстана со счетом 6:2. А вечером в борьбу вступили сборная "Россия 25" и Звезд ВХЛ.

В первом периоде собравшиеся на трибунах зрители голов не увидели. Команды провели ряд опасных атак, но оборона и вратари действовали безукоризненно. Голкипер команды ВХЛ Егор Назаров из тюменского "Рубина" несколько раз спас свою команду, явно попав в поле зрения скаутов клубов КХЛ.

Уверенность вратаря передалась партнерам, и на седьмой минуте второго периода Глеб Петров вывел "звезд" вперед! Но вскоре Василий Глотов восстановил равенство. Его "забыли" недалеко от ворот и после передачи Прохора Полтапова он с близкого расстояния пробил Назарова.

В самом начале третьего периода Михаил Воробьев вывел "Россию 25" вперед - 2:1. Почти сразу Максим Соркин забросил третью шайбу, а после гола Марата Хайруллина Назаров был заменен на 19-летнего Сергея Мурашова.

Матвей Заседа смог немного сократить отставание, в концовке "звезды" сняли вратаря и пропустили гол в пустые ворота от Хайруллина.