Валерий Ничушкин забросил 100-ю шайбу в НХЛ
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился дублем в победном матче с «Баффало» (5:1). Россиянин увеличил количество своих голов в НХЛ до 100.
Примечательно, что ассистентами в 100-й шайбе Ничушкина выступили Натан Маккиннон и Микко Рантанен, для которых эти очки стали 800-м и 550-м соответственно. Таким образом на счету Ничушкина в НХЛ стало 100 голов и 146 результативных передач в 485 матчах.
В текущем сезоне на счету россиянина в 27 матчах 25 набранных очков — забросил 12 шайб и отдал 13 результативных передач.
Помимо «Колорадо» Ничушкин выступал за «Даллас», где начинал свою заокеанскую карьеру и провёл четыре сезона. В сезоне-2021/2022 Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Эвеланш».
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