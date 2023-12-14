Кросби вышел на 23-е место по голам в истории НХЛ

Кросби вышел на 23-е место по голам (567) в истории НХЛ, обогнав Марло
Сидни Кросби набрал 3 (2+1) очка в матче с «Монреалем» (4:3 Б).
Форвард «Питтсбурга» забросил 567-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и вышел на 23-е место в истории лиги, обойдя Патрика Марло (566).
22-ю позицию в списке с 573 голами занимает Майк Босси.
Всего за карьеру в НХЛ на счету Кросби 1533 (567+966) очка в 1218 матчах.
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Кросби вышел на 23-е место по голам (567) в истории НХЛ, обогнав Марло
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